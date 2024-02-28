مزايا تنافسية وتأمين طبي.. "الصناعة" تُعلن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين "مع عرض عمل للمقبولين".
ويعد هذا البرنامج هو الأول من
نوعه في المملكة بمخرجاتٍ تعليمية مميزة وبالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية.
"الصناعة" تُعلن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات ويستهدف نخبة
الخريجين الجدد في مختلف التخصصات لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تعزز من القدرات
والإمكانات المحلية؛ مما يُسهم في رفع الخبرات العلمية والعملية، وذلك على مدى 12
شهرًا، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
أهداف البرنامج1- جذب واستقطاب الكفاءات الوطنية.
2- إعداد وتمكين الشباب السعودي الموهوب من الخريجين الجدد.
3- زيادة مستوى المعرفة العلمية والعملية.
4- بناء المعرفة العالمية والاطلاع على أحدث الممارسات.
الشروط1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة.علم الجيولوجيا وعلوم الأرض، نظم المعلومات الجغرافية، علوم الحاسب، التخصصات الإدارية مثل التمويل، الاستثمار، المحاسبة، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق وتخصصات أخرى في مجال الأعمال والإدارة، القانون).
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في عام 2022م أو بعده.
4- يتطلب إرفاق شهادة معادلة المؤهل للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية.
5- أهمية إرفاق بيان التخرج في حال إتمام متطلبات التخرج، وعدم صدور شهادة التخرج على أن تُرفع لاحقاً في حال صدورها.
6- اللغة الإنجليزية (إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل التالي IELTS 6. TOEFL: PBT 575, CBT 323, IBT 90.
7- سيتم إجراء مقابلات شخصية لتقييم مستوى اللغة الإنجليزية.
مسارات البرنامج1- مسار الصناعة:
- لبناء المعرفة الصناعية والاتجاهات الصناعية العالمية والتصنيع المتقدم، وذلك من خلال رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة.
2 -مسار التعدين:
- لتنمية المعرفة والمهارات التعدينية والجيولوجيا العالمية واستكشاف التعدين، وذلك من خلال رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة.
3- مسار التمكين:
- لبناء المهارات التخصصية اللازمة للقطاعات المساندة في الوزارة، وذلك من خلال رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة.
المزايا:- مزايا مُنافسة.
- مكافأة بناءً على تقييم الأداء.
- تأمين طبي للمتدرب / المتدربة والوالدين.
- تسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التطوير الشخصي والمهني مع أعرق الجهات والجامعات المحلية والعالمية.
موعد إعلان النتائج- يوم الأحد بتاريخ 1445/09/21هـ الموافق 2024/03/31م.
بداية البرنامج:
- يوم الأحد بتاريخ 1445/10/12هـ الموافق 2024/04/21م.
حفل التخريج- يوم الخميس بتاريخ 1446/10/12هـ الموافق 2025/04/10م.
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هل هناك عقد بالعمل بعد القبول بالبرنامج؟
- نعم، يقدم عرض عمل للمقبولين في البرنامج.