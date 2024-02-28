مزايا تنافسية وتأمين طبي.. "الصناعة" تُعلن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين "مع عرض عمل للمقبولين".

ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في المملكة بمخرجاتٍ تعليمية مميزة وبالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية.





"الصناعة" تُعلن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات



أهداف البرنامج



الشروط



مسارات البرنامج



المزايا:



موعد إعلان النتائج



حفل التخريج



موعد التقديم



طريقة التقديم

