الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في هذا التخصص بمزايا تنافسية

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أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في بعثات المملكة في الخارج بمسمى "مشرف مبانٍ".



مزايا الوظيفة:

