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الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة في هذا التخصص بمزايا تنافسية

وزارة الخارجية - المملكة
وزارة الخارجية
أ أ
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أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في بعثات المملكة في الخارج بمسمى "مشرف مبانٍ".

 مزايا الوظيفة:اضافة اعلان

تشمل مزايا مالية كالأجر الشهري، وبدل النقل، وبدل الاغتراب، والتأمين الطبي، والتذاكر السنوية، وبدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
وكشفت أن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب لشغل هذه الوظيفة التعاقدية، هو درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية أو أحد التخصصات العلمية ذات الصلة:
هندسة كهربائية
 هندسة مدنية
هندسة ميكانيكية
 موضحة أن التقديم يبدأ من يوم غد (الخميس) 2 مايو 2024، ويستمر حتى الخميس 9 مايو 2024، وذلك من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

وشددت "الخارجية" على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي.
أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن "جيد جدا"
- إذا كان المؤهل من خارج السعودية تتم معادلته من الجهة المختصة، إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن «5» في اختبار «ILETS» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL».
 أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يتعهد خطياً بمباشرة مهمات عمله لدى البعثات في الخارج.

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