فرصة لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 9 وظائف إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الوظائف:

1- أخصائي تحليل الأداء:

- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو الرياضيات أو تحليل البيانات أو ما يعادلها

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

2- مدير قسم إدارة المستودعات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مشرف تجربة العملاء:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مشرف إدارة المشتريات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي عمليات المراقبة والأمن:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

6- مدير تجربة العملاء:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي تطوير الخدمات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

- لا تشترط وجود خبرة سابقة.

8- خبير تطبيقات تقنية المعلومات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

9- أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات:

- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

- وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



