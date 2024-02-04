فرصة لهؤلاء.. فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 9
وظائف إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة
أدناه.
فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الوظائف:
1- أخصائي تحليل الأداء:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو الرياضيات أو تحليل البيانات أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
2- مدير قسم إدارة المستودعات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مشرف تجربة العملاء:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مشرف إدارة المشتريات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي عمليات المراقبة والأمن:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
6- مدير تجربة العملاء:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
7- أخصائي تطوير الخدمات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
8- خبير تطبيقات تقنية المعلومات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
9- أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).