شركة التعليم النوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة التعليم النوعي القابضة (QEC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في منطقة (الرياض) على النحو التالي:
- محاسب أول
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع خبرة لاتقل عن 5 سنوات في نفس المجال، إيجاد اللغة الإنجليزية.
- مدير تطوير أعمال
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التدريب، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- أخصائي تسويق
المتطلبات: بكالوريوس (التسويق) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التدريب، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مصمم جرافيك
المتطلبات: بكالوريوس (تصميم الجرافيك) أو مجال ذي صلة مع خبرة 3 سنوات، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
نبذة مختصرة:
شركة التعليم النوعي تم تأسيسها في العام 2001م وهي شركة سعودية كبرى تهدف تعزيز توفير تعليم عالي الجودة في المملكة العربية السعودية والاستثمار في التعليم بهدف إحداث فرق، تعمل الشركة بالتعاون والشراكة مع الجامعات السعودية (جامعة الملك سعود، جامعة نورة، جامعة الأمير سطام، جامعة حفر الباطن، جامعة شقراء، جامعة نجران، جامعة الإمام عبدالرحمن .. وغيرها) بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية في التدريب والتعليم.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.