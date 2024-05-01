شركة التعليم النوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت شركة التعليم النوعي القابضة (QEC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في منطقة (الرياض) على النحو التالي:



- محاسب أول

المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع خبرة لاتقل عن 5 سنوات في نفس المجال، إيجاد اللغة الإنجليزية.



- مدير تطوير أعمال

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التدريب، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.



- أخصائي تسويق

المتطلبات: بكالوريوس (التسويق) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لاتقل عن سنتين في مجال التدريب، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.



- مصمم جرافيك

المتطلبات: بكالوريوس (تصميم الجرافيك) أو مجال ذي صلة مع خبرة 3 سنوات، إيجاد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.





نبذة مختصرة:

طريقة التقديم:

