الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الدفعة الـ 78 وموعد إيداعها للمستفيدين

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن موعد نزول الدفعة الشهرية للمستحقين في البرنامج.

موعد نزول دفعة حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه: " متى ينزل حساب المواطن يوم ١٠ أم يوم ٣؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ 9 مايو.. نسعد بخدمتك".

رفض حساب المواطن إرفاق ملفات جديدة:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب رفض البرنامج قبول إرفاق ملفات جديدة أثناء عملية التسجيل.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " الملف إلى الآن تحت الإجراء وأرغب في إضافة ملفات أخرى لا أستطيع.. أرجو الرد".
وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"أهلا بك ، في حال وجود مستند "تحت الدراسة" لا يمكنك إرفاق مستند آخر ، والرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك "ملف المستفيد، المرفقات".. نسعد بخدمتك ".

تطابق العنوان الوطني في حساب المواطن وإيجار:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة تطابق العنوان الوطني في البرنامج ومنصة إيجار.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا مستأجر وسويت اعتراض قبل ١٥ يوما لكن ماسويت العنوان الوطني.. هل لازم أعدل العنوان قبل صدور الأهلية".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

عاجل.. يظهر له أداء الفريضة ولم يسبق له الحج.. ماذا يفعل؟

عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

عاجل.. بعد تعديل موعد صرف الرواتب.. جدل حول "الأيام الخمسة" والتأمينات ترد

بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

فتح حساب تجاري في البنك هل يؤثر على صرف دعم حساب المواطن؟... البرنامج يرد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 3:00 م السبت، 06 أبريل 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تصلهم دفعة أبريل حتى الآن

حساب المواطن 9:00 م الخميس، 04 أبريل 2024

عاجل.. ماذا تعني"الدفعات المرتجعة" في حساب المواطن؟

حساب المواطن 8:59 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. طالب أم قطاع خاص.. حساب المواطن يحسم حالة مسجلة في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

حساب المواطن 2:59 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. ماذا يعني حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف"؟.. حساب المواطن يرد