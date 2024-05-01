عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الدفعة الـ 78 وموعد إيداعها للمستفيدين

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن موعد نزول الدفعة الشهرية للمستحقين في البرنامج.



موعد نزول دفعة حساب المواطن:



رفض حساب المواطن إرفاق ملفات جديدة:



تطابق العنوان الوطني في حساب المواطن وإيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه: " متى ينزل حساب المواطن يوم ١٠ أم يوم ٣؟".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ 9 مايو.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب رفض البرنامج قبول إرفاق ملفات جديدة أثناء عملية التسجيل.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " الملف إلى الآن تحت الإجراء وأرغب في إضافة ملفات أخرى لا أستطيع.. أرجو الرد".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"أهلا بك ، في حال وجود مستند "تحت الدراسة" لا يمكنك إرفاق مستند آخر ، والرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك "ملف المستفيد، المرفقات".. نسعد بخدمتك ".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة تطابق العنوان الوطني في البرنامج ومنصة إيجار.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا مستأجر وسويت اعتراض قبل ١٥ يوما لكن ماسويت العنوان الوطني.. هل لازم أعدل العنوان قبل صدور الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك.. نسعد بخدمتك".