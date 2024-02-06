الرابط والشروط.. فتح باب التوظيف لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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أعلنت
وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض توفر 20 وظيفة مُتعددة، وذلك وفقًا
للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
فتح باب التوظيف لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنيةالوظائف:
1 - أخصائي خزينة.
2 - مدير قسم الإيرادات.
3 - مدير إدارة الحوافز.
4 - أخصائي توظيف أول.
5 - مدير إدارة الدعم الفني.
6 - كبير أخصائيين الحوافز.
7 - أخصائي عمليات مشتريات.
8 - شريك أعمال موارد بشرية.
9 - مدير قسم الجودة الرقمية.
10 - مدير إدارة تطوير أنماط العمل.
11 - كبير أخصائيين العرض والطلب.
12 - مدير قسم التخطيط الوظيفي.
13 - مدير إدارة استدامة المنظومة.
14 - كبير أخصائيين الحلول الرقمية.
15 - كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
16 - مدير إدارة تفعيل أنماط العمل.
17 - كبير أخصائيين تمكين التوظيف.
18 - أخصائي اول تنمية القطاع غير الربحي.
19 - شريك أعمال الشؤون المالية والإدارية.
20 - كبير أخصائيين تطوير وتشغيل التطبيقات.
التخصصات
المطلوبة:-
المالية.
- الاقتصاد.
- المحاسبة.
- إدارة البيئة.
- إدارة الجودة.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- الموارد البشرية.
- إدارة المشاريع.
- التنمية المجتمعية.
- العمل الاجتماعي.
- الإدارة اللوجستية.
- هندسة البرمجيات.
- علم النفس التنظيمي.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- الإدارة الاستراتيجية.
- إدارة سلسلة التوريد.
- إدارة نظم المعلومات.
- أو ما يعادلها.