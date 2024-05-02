عاجل.. فقد إقامته.. كيف يمكنه الإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة؟

كيف تصدر إقامة جديدة بعد فقدها؟ اضافة اعلان



كيفية إلغاء بلاغ بغياب السائق:



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



نشرت المديرية العامة للجوازات أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات المدشنة حديثاً في بوابة مقيم.وكان من أبرز الأسئلة التي نشرتها الجوازات عبر حسابها على منصة إكس" فقدت إقامتي، ما الإجراء للإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة".وجاء الرد :"يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم".وأوضحت أنه يتم بعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ويمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.كما أجابت الإدارة العامة بالجوازات عن حالة يقع فيها البعض، حيث يقوم بالإبلاغ بالخطأ بغياب سائقه الخاص، ويريد إلغاء البلاغ.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"ما الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه لإلغاء بلاغ التغيب الذي تم وضعه بالخطأ إلكترونيا للسائق الخاص، على الرغم من مرور أكثر من سنتين دون وجود سبب واضح؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول:" مرحبًا بك.. لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ. سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".