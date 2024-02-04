بخبرة وبدون.. أمانة تبوك تطرح وظائف عبر منصة جدارات

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أعلنت أمانة منطقة تبوك "بلدية ضباء" عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها "الإدارية، التقنية، الهندسية" بالمراتب "السادسة، السابعة" عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي: اضافة اعلان





أمانة تبوك تطرح وظائف عبر منصة جدارات



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آلية التقديم على الوظائف



طريقة التقديم

