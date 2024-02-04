بخبرة وبدون.. أمانة تبوك تطرح وظائف عبر منصة جدارات

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أعلنت
أمانة منطقة تبوك "بلدية ضباء" عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها "الإدارية،
التقنية، الهندسية" بالمراتب "السادسة، السابعة" عبر المنصة
الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:
أمانة
تبوك تطرح وظائف عبر منصة جدارات1 -
مهندس مدني مساعد "المرتبة السابعة - عدد 1".
2 - مهندس زراعي مساعد "المرتبة السابعة - عدد 1".
3 - أخصائي قانوني مساعد "المرتبة السادسة - عدد 1".
4 - مهندس حاسب آلي مساعد "المرتبة السابعة - عدد 1".
الشروط- لا
يشترط الخبرة لجميع الوظائف
الفئات
المستهدفة في الإعلان- الوظائف المعلن عنها للرجال فقط بالمراتب (السابعة والسادسة).
- خريجو الجامعات حسب تضمنه دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم من خارج المملكة.
- جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
آلية
التقديم على الوظائف-
يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- الدخول على نظام المنصة الوطنية للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.