الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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ينتهي الأحد.. استمرار التقديم في برنامج توظيف فوري بتأمين يشمل هؤلاء

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برنامج توظيف فوري
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كشفت مؤسسة مسك، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن استمرار التقديم في برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية.

والذي يعقد لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن لديهم خبرة في قطاعي الصناعة والتعدين، وإكسابهم ذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نبذة عامة عن البرنامج 

- تقدم مسك برنامج بناء قدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات الوطنية من خلال توفير الخبرة العملية والفرصة الوظيفية للعمل في هذين القطاعين الواعدين  مع خبراء القطاع  لتحقيق رؤية المملكة.

مزايا البرنامج

- توظيف فوري.
- راتب شهري منافس.
- مكافأة بناء على تقييم.
- برامج تدريبية متخصصة.
- تأمين طبي يشمل "الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين"، بحسب سياسة الموارد البشرية.

التخصصات المطلوبة

- المالية.
- القانون.
- الاقتصاد.
- المحاسبة.
- الهندسة.
- الجيولوجيا.
- علوم الأرض.
- إدارة الأعمال.
- إدارة المشاريع.
- التعاون الدولي.
- السياسات العامة.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- نظم المعلومات الجغرافية.

الشروط

1- سعوديـ/ـة الجنسية
2- التفرغ التام للبرنامج .
3- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
4- خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين.
5- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
6- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.
7- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.


النقاط الرئيسة في البرنامج

- مكافأة.
- تأمين طبي.
- بناء على تقييم.
- توظيف فوري.
- راتب شهري منافس.
- دورات تدريبية وتطويرية.
- يشمل الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/08/01هـ الموافق 2024/02/11م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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