ينتهي الأحد.. استمرار التقديم في برنامج توظيف فوري بتأمين يشمل هؤلاء

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كشفت مؤسسة مسك، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن استمرار التقديم في برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية.

والذي يعقد لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن لديهم خبرة في قطاعي الصناعة والتعدين، وإكسابهم ذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





نبذة عامة عن البرنامج



مزايا البرنامج



التخصصات المطلوبة



الشروط



النقاط الرئيسة في البرنامج



موعد التقديم



طريقة التقديم

