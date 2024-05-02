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عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج .. ماذا عن رفع الطلب؟

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن منحة الزواج تُصرف للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة.اضافة اعلان

منحة الزواج للوريثة

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيدة قالت فيه : "السلام عليكم.. أنا مستفيدة من التأمينات من معاش والدي المتوفى هل يوجد منحة للزواج؟".
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.

آلية التقديم على منحة الزواج

أيضا، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تقديم منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.
وتصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.
وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب

وقالت "التأمينات"، إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

منحة الزواج في أنظمة التقاعد المدني والعسكري

ووفقًا لها: "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج".



 

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