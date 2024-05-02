عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج .. ماذا عن رفع الطلب؟

أ أ

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن منحة الزواج تُصرف للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة.



منحة الزواج للوريثة



آلية التقديم على منحة الزواج



صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب



منحة الزواج في أنظمة التقاعد المدني والعسكري



حياك الله,

تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 30, 2024

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيدة قالت فيه : "السلام عليكم.. أنا مستفيدة من التأمينات من معاش والدي المتوفى هل يوجد منحة للزواج؟".وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.أيضا، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية تقديم منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.وتصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.وقالت "التأمينات"، إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".ووفقًا لها: "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج".





