لجميع المواطنين.. دورة مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في دورة تدريبية مجانية (عن بعد) لكافة المواطنين (رجال ونساء) من خلال (أكاديمية منشآت) في مجال (الأمن السيبراني). اضافة اعلان





دورة مجانية في الأمن السيبراني



نبذة عن الدورة:



دليل البرنامج:



متطلبات البرنامج:



نبذة عن أكاديمية منشآت:



طريقة التقديم:

