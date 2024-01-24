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لجميع المواطنين.. دورة مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

اتصالات STC التدريب - الامن السيبراني - صورة من موقع اتصالات
منشآت
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في دورة تدريبية مجانية (عن بعد) لكافة المواطنين (رجال ونساء) من خلال (أكاديمية منشآت) في مجال (الأمن السيبراني).اضافة اعلان

دورة مجانية في الأمن السيبراني


وأوضحت الهيئة، أن الدورة التدريبية مستمرة مع شهادة معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة.

نبذة عن الدورة:

 
تركز الدورة على تعريف غير المختصين بمفهوم ومبادئ الأمن السيبراني وأنواع الاختراقات والهجمات وكيفية التصدي لها وإضافة للتقنيات والأدوات اللازمة مع تحديات الفضاء السيبراني.

دليل البرنامج:


- الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن السيبراني وأهميته وأبعاده.
- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات وحلول الاختراقات.
- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.

متطلبات البرنامج:

 
- اتمام كامل الدروس التعليمية.
- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.
- تقييم البرنامج التدريبي.
- طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد اتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.
- انجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.

نبذة عن أكاديمية منشآت:


أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا".

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