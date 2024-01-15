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صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يعلن عن دورة مجانية بعنوان الأمن السيبراني

هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورات تدريبية (مجانية) بعنوان (الأمن السيبراني) مع شهادة إتمام الدورة بعد اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

عنوان الدورة:

- الأمن السيبراني.

نبذة تعريفية:

- واكب التطور الهائل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة في عدد الهجمات الرقمية التي تستهدف الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها في الأنظمة والشبكات والبرامج، مستغلة وجود ثغرات أمنية فيها؛ ما جعل من توفير الأمن السيبراني أمرا ملحا وحاجة ضرورية لما يحققه من أهمية وفوائد عديدة تضمن للأفراد والمؤسسات سير العمل والحياة بشكل طبيعي.

الهدف من الدورة:

- تهدف هذه الدورة إلى تأسيس المفاهيم الأساسية للحماية السيبرانية والتعرف على التقنيات الحديثة فيها، كذلك التعرف على الخطوات التي يجب أن يراعيها جميع العاملين في المؤسسات لتجنب اختراقها.

الفئة المستهدفة:

- أصحاب العمل، موظفو القطاع الخاص، المقبلون على العمل، مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

الشهادة:

- يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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