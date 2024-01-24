"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين من خلال "أكاديمية منشآت" في مجال "الأمن السيبراني". اضافة اعلان





أكاديمية منشآت تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد



دليل البرنامج:



متطلبات البرنامج:



طريقة التقديم:



نبذة عن الدورة:



نبذة عن أكاديمية منشآت:

