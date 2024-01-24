"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

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أعلنت
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في دورة تدريبية مجانية "عن
بُعد" لكافة المواطنين من خلال "أكاديمية منشآت" في مجال "الأمن
السيبراني".
أكاديمية
منشآت تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعدوأوضحت
أن دورة تدريبية مستمرة مع شهادة معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال
متطلبات الدورة، وذلك على النحو التالي:
دليل
البرنامج:-
الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن السيبراني وأهميته وأبعاده.
- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات وحلول الاختراقات.
- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.
متطلبات
البرنامج:1 -
تقييم البرنامج التدريبي.
2 - اتمام كامل الدروس التعليمية.
3 - اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.
4 - انجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.
5 - طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد اتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.