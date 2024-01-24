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"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

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أكاديمية منشآت
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين من خلال "أكاديمية منشآت" في مجال "الأمن السيبراني".اضافة اعلان

أكاديمية منشآت تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد

وأوضحت أن دورة تدريبية مستمرة مع شهادة معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة، وذلك على النحو التالي:

دليل البرنامج:

- الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن السيبراني وأهميته وأبعاده.
- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات وحلول الاختراقات.
- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.

متطلبات البرنامج:

1 - تقييم البرنامج التدريبي.
2 - اتمام كامل الدروس التعليمية.
3 - اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.
4 - انجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.
5 - طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد اتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا).

نبذة عن الدورة:

وتركز الدورة على تعريف غير المختصين بمفهوم ومبادئ الأمن السيبراني وأنواع الاختراقات والهجمات وكيفية التصدي لها وإضافة للتقنيات والأدوات اللازمة مع تحديات الفضاء السيبراني.

نبذة عن أكاديمية منشآت:

كما أن أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.


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