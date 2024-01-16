أكاديمية منشآت توفر دورة (الأمن السيبراني) برنامج إلكتروني مستمر (عن بُعد)

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عنوان دورة الأمن السيبراني:



نبذة عن الدورة:



دليل البرنامج



متطلبات البرنامج



الفئة المستهدفة:



ماهي متطلبات الدخول لأكاديمية منشآت؟



هل يمكن الدخول إلى أكاديمية منشآت من خلال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي؟



هل جميع البرامج التدريبية مجانية؟



هل يمكن للمستفيد الحصول على شهادة إنجاز البرامج التدريبية؟



ما هي أكاديمية منشآت؟



طريقة التسجيل:



أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر (أكاديمية منشآت) توفر دورة تدريبية مجانية بعنوان (الأمن السيبراني).والتي تُقام (عن بُعد) لجميع فئات المجتمع (برنامج إلكتروني مستمر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.- دورة الأمن السيبراني.- تركز الدورة على تعريف غير المختصين بمفهوم ومبادئ الأمن السيبراني وأنواع الاختراقات والهجمات وكيفية التصدي لها، إضافة التقنيات والأدوات اللازمة للتعامل مع تحديات الفضاء السيبراني.1- الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن السيبراني وأهميته وأبعاده.2- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات حلول للاختراقات.3- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.1- إتمام كامل الدروس التعليمية.2- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.3- تقييم البرنامج التدريبي.4- طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد إتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.5- إنجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.- جميع فئات المجتمع.- ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.- اتصال انترنت.- الدخول عن طريق متصفحات الانترنت.- حساب في منصة أبشر.- نعم أكاديمية منشآت مصممة لتناسب جميع الأجهزة.- نعم جميع البرامج مجانية.- في حالة الانتهاء من جميع المتطلبات يمكن تحميل شهادة الإنجاز للبرامج التدريبية.- أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية في مجالات متنوعة وتستهدف ملُاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتمكينهم من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتعليمية بشكل مجاني لمساعدة المستفيدين على رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، ونقل أفضل الممارسات في تأسيس وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.- من خلال الرابط التالي: