أكاديمية منشآت توفر دورة (الأمن السيبراني) برنامج إلكتروني مستمر (عن بُعد)

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أعلنت الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر (أكاديمية منشآت) توفر دورة تدريبية مجانية بعنوان
(الأمن السيبراني).
والتي تُقام (عن بُعد) لجميع فئات المجتمع (برنامج إلكتروني مستمر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
عنوان دورة الأمن
السيبراني:- دورة الأمن السيبراني.
نبذة عن الدورة:- تركز الدورة على تعريف غير المختصين بمفهوم ومبادئ الأمن السيبراني
وأنواع الاختراقات والهجمات وكيفية التصدي لها، إضافة التقنيات والأدوات اللازمة
للتعامل مع تحديات الفضاء السيبراني.
دليل البرنامج1- الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن
السيبراني وأهميته وأبعاده.
2- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات حلول للاختراقات.
3- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.
متطلبات البرنامج1- إتمام كامل الدروس التعليمية.
2- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.
3- تقييم البرنامج التدريبي.
4- طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد إتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.
5- إنجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.
الفئة المستهدفة:- جميع فئات المجتمع.
- ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ماهي متطلبات
الدخول لأكاديمية منشآت؟- اتصال انترنت.
- الدخول عن طريق متصفحات الانترنت.
- حساب في منصة أبشر.
هل يمكن الدخول
إلى أكاديمية منشآت من خلال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي؟- نعم أكاديمية منشآت مصممة لتناسب جميع الأجهزة.
هل جميع البرامج
التدريبية مجانية؟- نعم جميع البرامج مجانية.
هل يمكن للمستفيد
الحصول على شهادة إنجاز البرامج التدريبية؟- في حالة الانتهاء من جميع المتطلبات يمكن تحميل شهادة الإنجاز
للبرامج التدريبية.
ما هي أكاديمية
منشآت؟- أكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية في مجالات
متنوعة وتستهدف ملُاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتمكينهم
من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية
والتعليمية بشكل مجاني لمساعدة المستفيدين على رفع الكفاءات الإدارية والمالية
والفنية، ونقل أفضل الممارسات في تأسيس وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.
طريقة التسجيل:- من خلال الرابط التالي:
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