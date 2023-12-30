فتح باب التقديم في دورة الأمن السيبراني عن بُعد مجاناً.. تفاصيل

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر (أكاديمية منشآت) عن تقديم دورة تدريبية مجانية (عن بُعد) لكافة المواطنين والمواطنات في مجال (الأمن السيبراني) مع شهادة معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة. اضافة اعلان





عنوان الدورة:



نبذة عن الدورة:



دليل البرنامج



متطلبات البرنامج



الفئة المستهدفة:



ماهي متطلبات الدخول لأكاديمية منشآت؟



هل يمكن الدخول إلى أكاديمية منشآت من خلال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي؟



هل جميع البرامج التدريبية مجانية؟



هل يمكن للمستفيد الحصول على شهادة إنجاز البرامج التدريبية؟



ما هي أكاديمية منشآت؟



طريقة التسجيل:

