فتح باب التقديم في دورة الأمن السيبراني عن بُعد مجاناً.. تفاصيل

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أعلنت الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر (أكاديمية منشآت) عن تقديم دورة تدريبية
مجانية (عن بُعد) لكافة المواطنين والمواطنات في مجال (الأمن السيبراني) مع شهادة
معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة.
عنوان الدورة:- دورة الأمن السيبراني.
نبذة عن الدورة:- تركز الدورة على تعريف غير المختصين
بمفهوم ومبادئ الأمن السيبراني وأنواع الاختراقات والهجمات وكيفية التصدي لها،
إضافة التقنيات والأدوات اللازمة للتعامل مع تحديات الفضاء السيبراني.
دليل البرنامج1- الوحدة الأولى: مقدمة بالأمن السيبراني
وأهميته وأبعاده.
2- الوحدة الثانية: الأمن السيبراني والفيروسات حلول للاختراقات.
3- الوحدة الثالثة: الجريمة السيبرانية وطرق العلاج.
متطلبات
البرنامج1- إتمام كامل الدروس التعليمية.
2- اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.
3- تقييم البرنامج التدريبي.
4- طباعة شهادة الحضور مباشرة بعد إتمام كافة المتطلبات من خلال صفحة البرنامج التدريبي.
5- إنجاز كافة متطلبات البرنامج التدريبي قبل انتهاء المدة المحددة.
الفئة المستهدفة:1- جميع فئات المجتمع.
2- ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ماهي متطلبات
الدخول لأكاديمية منشآت؟1- اتصال انترنت.
2- الدخول عن طريق متصفحات الانترنت.
3- حساب في منصة أبشر.