عاجل.. هل سيتم تقديم موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن بمناسبة شهر رمضان؟..

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حقيقة تقديم موعد صرف الدفعة القادمة من الدعم بمناسبة شهر رمضان.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على سؤال مستفيد، قال فيه : "هل سيتم تقديم موعد صرف الدفعة القادمة بمناسبة شهر رمضان؟".



موعد إيداع دعم حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

