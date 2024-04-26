عاجل.. أرملة لديها عقار وأرض باسمها هل يمنعها من استحقاق حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن إن امتلاك عقار أو أرض باسم الشخص لا يحرمه من استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان امتلاك أرملة لعقار وأرض باسمها، يمنعها من استحقاق حساب المواطن؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليها شروط الاهلية وكانت مستحقه سيشمها الدعم".





أهلية حساب المواطن



أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

