عاجل.. دخله 80 ألف ريال.. هل يتوقف حساب المواطن؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.



تأثير الدخل على حساب المواطن:



تقديم الاعتراض في حساب المواطن:



حالة الاعتراض منتهية:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".وكان حساب خدمة المستفيدين قد وجه تنبيها للمواطنين في وقت سابق يقول فيه :" للاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق يمكنك الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار قُدّم من شخص بشان عدم نزول الدعم الشهري رغم أن حالة الاعتراض له "منتهية".وكان حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قد تلقى سؤالا من مواطن يقول فيه : " حالة الاعتراض منتهية وما نزلت الأهلية عندي إلى الحين أين المشكلة" .وجاء الرد : " حالة الاعتراض "منتهية " تعني ذلك انه تمت الموافقة على الاعتراض و في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".