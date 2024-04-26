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عاجل.. إعلان أهلية الضمان الاجتماعي غدًا.. خطوات الاستعلام والاعتراض

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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يترقب مستفيدو نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة رقم 29، غدًا السبت.
وتشمل الأهلية: المؤهلين سابقًا، ومن قام بالتسجيل قبل 9 من إبريل الجاري، ومن تم قبول اعتراضه قبل هذا التاريخ.اضافة اعلان
 

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
 - عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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