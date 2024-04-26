عاجل.. إعلان أهلية الضمان الاجتماعي غدًا.. خطوات الاستعلام والاعتراض

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يترقب مستفيدو نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة رقم 29، غدًا السبت.

وتشمل الأهلية: المؤهلين سابقًا، ومن قام بالتسجيل قبل 9 من إبريل الجاري، ومن تم قبول اعتراضه قبل هذا التاريخ.





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

