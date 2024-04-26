عاجل.. هل يلزم تحميل تطبيق سكني للحصول على تنبيهات المخططات الجديدة؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مدى إلزامية التسجيل في تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة.

جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أهمية تحمل التطبيق وعلاقة ذلك باستلام تنبيهات المخططات التي يتم الإعلان عنها.



تحميل تطبيق سكني



وأجاب سكني بقوله : "وعليكم السلام، يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصلك كل ماهو جديد".وتابع برنامج سكني، أنه يمكن للمستفيدين تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي " هنا ".

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات



الوثائق المطلوبة للتقديم

