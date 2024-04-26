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عاجل.. هل يلزم تحميل تطبيق سكني للحصول على تنبيهات المخططات الجديدة؟

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مدى إلزامية التسجيل في تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة.
جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أهمية تحمل التطبيق وعلاقة ذلك باستلام تنبيهات المخططات التي يتم الإعلان عنها.

تحميل تطبيق سكني

وأجاب سكني بقوله : "وعليكم السلام، يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصلك كل ماهو جديد".
وتابع برنامج سكني، أنه يمكن للمستفيدين تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي "هنا".

 

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات 


كذلك أوضح سكني خطوات وطريقة التسجيل في سكني للمطلقات للحصول على الدعم السكني.
ويمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان من هنا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات 

حتى تتمكن المطلقات من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا يكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.

الوثائق المطلوبة للتقديم 

-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.
-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.
-صورة من إقرار العائلة.

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