توجيه مهم من حساب المواطن لعائلة فاقد الأهلية

أ أ

أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.



فاقد الأهلية في حساب المواطن:



حساب المواطن يحذر من خطأ في عملية التسجيل:



تقديم الاعتراض في حساب المواطن:



وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".وأوضح أنه في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.وفي وقت سابق حذر حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين من كتابة كلمة iban أثناء تسجيل رقم الحساب في عملية التسجيل.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى صورة من حساب مواطن لديه خطأ في رقم الحساب من خلال إدراج كلمة "آيبان" في رقم الحساب.وجاء الرد : " جميع الأرقام في المملكة لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة، لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزء من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .