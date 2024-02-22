الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توجيه مهم من حساب المواطن لعائلة فاقد الأهلية

حساب المواطن - عملة - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.

فاقد الأهلية في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".
وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".
وأوضح أنه  في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.

حساب المواطن يحذر من خطأ في عملية التسجيل:

وفي وقت سابق حذر حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين من كتابة كلمة iban  أثناء تسجيل رقم الحساب في عملية التسجيل.
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى صورة من حساب مواطن لديه خطأ في رقم الحساب من خلال إدراج كلمة "آيبان" في رقم الحساب.
وجاء الرد : " جميع الأرقام في المملكة لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة، لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزء من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان".

تقديم الاعتراض في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".
وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. "الدفاع" تفتح باب التوظيف للعمل بالقوات الجوية

عاجل.. "المرور" توضح كم قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة؟

عاجل.. موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024

رواتب تنافسية وبدلات.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية في مختلف التخصصات

مجانًا وعن بُعد.. مكتبة الملك فهد تُعلن 12 دورة تدريبية بعدة مجالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:04 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

حساب المواطن 12:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 6:01 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. المرأة المهجورة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1 12:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

ما هي مدة الانتظار التي يحتاجها المستفيد من تحويله كتابع إلى مستقل في حساب المواطن؟