الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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مشترك مع شقيقه في عقد إيجار.. هل يمكنه التقديم بالعقد لاستحقاق دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية استحقاقه للدعم من حساب المواطن في حالة وجود عقد إيجار مشترك مع شقيقه.

التقديم بعقد مشترك لاستحقاق دعم المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد بعث بسؤال يقول فيه :"مساء الخير عندي استفسار أنا عندي عقد ايجار مشترك مع أخوي ضايفيني في عقد الإيجار حقه أقدر أقدم به بحسابي الخاص و يقبلوني".
وجاء الرد :"أهلا بك، في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ".

التسجيل في حساب المواطن بدون صك:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".

سحب المبلغ المستحق من دعم المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال من قبل أحد الأشخاص توقفت هويته ويريد سحب مبلغ الدعم الذي وصل لأكثر من 30 ألف ريال.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " خدماتي موقفة وهويتي منتهية هل استطيع سحب مبلغ الدعم تقريباً المبلغ وصل فوق الـ٣٠ ألف".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

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