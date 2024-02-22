عاجل.. راتبه يذهب في سداد القروض.. هل يستحق دعم المواطن؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن مدى استحقاقه لدعم المواطن في حالة استنفاد راتبه في سداد القروض.



سداد القروض واستحقاق حساب المواطن:



خصم من دخل متقاعد في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" طيب اللي راتبه يروح قروض ليه ما تنزلون له حساب المواطن لأنه ما يبقى إلا القليل للإيجار والمصاريف".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"أهلا بك.. لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية ، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات متضمناً جميع البدلات والعلاوات".حجز حساب المواطن في البنك:كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن سبب حجز أحد البنوك لحساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" الراجحي قام بحجز حساب المواطن مصروف الأبناء بسبب إيقاف الخدمات".وجاء الرد من قبل خدمة المستفيدين: "أهلا بك، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأوضح أنه في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على تساؤل من قبل مواطن متقاعد يستوضح فيه عن خصم تم من دخله الشهري في دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " كيف ولدي مسافر لدراسة وأنا إنسان متقاعد يجيني اتصال من حساب الموطن بأنهم سوف يقومون بالخصم بسبب إن ابني مسافر خارج المملكة ٩٠ يوما.. طيب دراسة وش أسوّى".وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".