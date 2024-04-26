سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد
الجوية (WMO) وتدعو المواطنين من
حملة "البكالوريوس أو الماجستير"، ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم
للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:
وظائف
شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد1 -
موظف مالي مساعد.
2 - مهندس اختبار بايثون "عن بعد".
3 - استشاري دعم الأرصاد الجوية الزراعية.
4 - استشاري تطوير مقترحات لصندوق المناخ الأخضر.
5 - مساعد مدير مكتب المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
6 - استشاري تنفيذ المشروع التجريبي لخدمات التنبؤ والإنذار "عن بعد".
7 - عضو في لجنة التدقيق والرقابة التابعة للمنظمة "WMO".
التخصصات
المطلوبة:-
المالية
- المحاسبة
- علم المناخ
- علم والأرض
- الهيدرولوجيا
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- إدارة الكوارث
- العلوم البيئية
- علم المحيطات
- اللغة الأنجليزية
- العلوم الفيزيائية
- العلوم الطبيعية
- علوم الكمبيوتر
- هندسة الكمبيوتر
- تطوير البرمجيات
- الأرصاد الجوية الزراعية
- الأرصاد الجوية الاستوائية
- أي تخصصات ذات صلة
الشروط
العامة:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
4 - إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.