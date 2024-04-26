الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المرور: 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

المرور الطريق
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائد المركبة الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق في حالات محددة.

الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريقاضافة اعلان

وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس : "على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية":
- في حالة الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين
- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه
- إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها
- عندما تكون الرؤية غير واضحة
- في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس

مخالفة حزام الأمان تسري على الأطفال

كذلك أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.
وقال المرور إنه "يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق".
جاء ذلك في إجابة لـ "المرور" على سؤال يقول: "هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟".

اقرأ أيضا

عاجل.. كيف يتم تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر عبر منصة إيجار؟

عاجل.. في حالة ظهور إشعار "خطأ".. توجيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين

لحملة الثانوية فأعلى.. شركة المياه الوطنية تعلن عن 90 وظيفة بجميع المناطق

توضيح من برنامج ريف بشأن المنتجات المدعومة في الجوف وطبرجل

عاجل.. الجوازات تكشف حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم من مواليد المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 2:00 ص الخميس، 25 أبريل 2024

عاجل.. رغم تسديد الرسوم جاءته رسالة بانتهاء الرخصة.. ماذا يفعل؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 1:00 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. قبل فرض الغرامات.. المرور يوضح فترة السماح لتجديد رخصة المركبة

المرور السعودي 12:27 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

المرور يوضح طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية

تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات 1:38 ص السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. "المرور" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟