المرور: 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائد المركبة الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق في حالات محددة.



الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق



مخالفة حزام الأمان تسري على الأطفال



الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق يكون في عدة حالات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/yYojW84WxF — المرور السعودي (@eMoroor) April 25, 2024

وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس : "على قائد المركبة التزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية":- في حالة الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه- إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها- عندما تكون الرؤية غير واضحة- في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكسكذلك أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.وقال المرور إنه "يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق".جاء ذلك في إجابة لـ "المرور" على سؤال يقول: "هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟".