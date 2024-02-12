منصة مدرستي.. خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة ببعض المناطق

أ أ

تقدم منصة مدرستي، خدمة تعليمية متميزة، وهي أحد الحلول الابتكارية التي لجأت إليها وزارة التعليم، لخلق قنوات تعليمية بديلة، في حال تعذر الدراسية الحضورية لأي سبب من الأسباب.





الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

