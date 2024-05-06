عاجل.. عقد الإيجار يتبقى فيه شهران وينتهي.. متى أجدده حتى لا يتوقف حساب المواطن؟

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حدد حساب المواطن، موعد التحقق من البيانات للمسجلين في برنامج الدعم.





تجديد عقد الإيجار في حساب المواطن



وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول متى يتم تجديد عقد الإيجار الذي يتبقى فيه شهران وينتهي حتى لا يتوقف حساب المواطن؟

أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي".

وأضاف: "وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، ولابد من وجود عقد إيجار ساري المفعول وسيتم التحقق منه آليًا من خلال منصة إيجار، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".



وعليكم السلام ، يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، ولابد من وجود عقد إيجار ساري المفعول وسيتم التحقق منه آلياً من خلال منصة إيجار ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 6, 2024

نتائج أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.