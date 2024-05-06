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رابط التقديم.. مؤسسة الري تطرح وظائف إدارية شاغرة للبكالوريوس فأعلى

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المؤسسة العامة للري
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أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في "الأحساء" على النحو التالي:
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مؤسسة الري تطرح وظائف إدارية شاغرة 

1 - أخصائي إدارة المواهب.
2 - أخصائي تخطيط القوي العاملة.

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المؤسسة

والمؤسسة العامة للري، مؤسسة حكومية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1439/4/15هـ لتحل محل هيئة الري والصرف بالأحساء التي أنشئت عام 1392هـ بهدف القيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الري والصرف بالأحساء.
وحسب قرار التأسيس تتمتع المؤسسة العامة للري بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري مرتبطة بوزير البيئة والمياه والزراعة، وتتولى إدارة نشاط الري في عموم المملكة وتقوم بتشغيله وتطويره وتنقل إليها جميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بالري.

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