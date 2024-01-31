منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

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تتمتع منصة مدرستي بالعديد من المزايا والخدمات التي لا يقتصر تقديمها فقط على الطلاب، بل وتشمل كذلك المعلمين.

وساعدت المنصة المعلمين على إعداد الدروس، وكذا التواصل مع الطلاب والطالبات، بما يُسهّل العملية التعليمية، ويذلل الصعوبات التي قد تعترضها. اضافة اعلان





ميزات منصة مدرستي



خطوات المعلم لإنشاء فصل افتراضي في منصة مدرستي



طريقة تسجيل دخول الكادر التعليمي في منصة مدرستي

