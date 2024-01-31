منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

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تتمتع منصة مدرستي بالعديد من المزايا والخدمات التي لا يقتصر تقديمها فقط على الطلاب، بل وتشمل كذلك المعلمين.
وساعدت المنصة المعلمين على إعداد الدروس، وكذا التواصل مع الطلاب والطالبات، بما يُسهّل العملية التعليمية، ويذلل الصعوبات التي قد تعترضها.
ميزات منصة مدرستيتتمتع منصة مدرستي بالميزات التالية:
- نظام متكامل لإدارة التعلم.
- دعم التصفح السلس والمنطقي والبديهي والمختصر.
- استخدام الصور واللغة المبسطة.
- توفير نظام شامل يدعم العملية التعليمية.
- توفير عدد من المصادر التعليمية المتنوعة.
- سهولة التواصل ما بين الطلاب والطالبات والمعلمين.
- خدمة حل الواجبات
- خدمة حل الاختبارات.
خطوات المعلم لإنشاء فصل افتراضي في منصة مدرستيتتيح منصة مدرستي للمعلمين خدمة إنشاء فصل دراسي (من هنا) عبر الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي.
- إدخال تفاصيل الدرس.
- إضافة واجب أو اختبار إثراء.
- الضغط على حفظ وإنهاء.
- الضغط على الدخول إلى مايكروسوفت تيمز.
- الموافقة على طلبات دخول اللقاء.
- بدء الدرس.
- رصد الحضور.
- إنهاء الدرس.
طريقة تسجيل دخول الكادر التعليمي في منصة مدرستيفيما يلي طريقة تسجيل دخول المعلمين على المنصة:
الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي (من هنا).
اضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي.
أدخل كافة البيانات المطلوبة.
اضغط على التالي.
سجل كلمة المرور.