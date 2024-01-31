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صحيفة تواصل الالكترونية

منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

مدرستي
منصة مدرستي
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تتمتع منصة مدرستي بالعديد من المزايا والخدمات التي لا يقتصر تقديمها فقط على الطلاب، بل وتشمل كذلك المعلمين.
وساعدت المنصة المعلمين على إعداد الدروس، وكذا التواصل مع الطلاب والطالبات، بما يُسهّل العملية التعليمية، ويذلل الصعوبات التي قد تعترضها. اضافة اعلان

ميزات منصة مدرستي

تتمتع منصة مدرستي بالميزات التالية:
- نظام متكامل لإدارة التعلم.
- دعم التصفح السلس والمنطقي والبديهي والمختصر.
- استخدام الصور واللغة المبسطة.
- توفير نظام شامل يدعم العملية التعليمية.
- توفير عدد من المصادر التعليمية المتنوعة.
- سهولة التواصل ما بين الطلاب والطالبات والمعلمين.
- خدمة حل الواجبات 
- خدمة حل الاختبارات.

خطوات المعلم لإنشاء فصل افتراضي في منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي للمعلمين خدمة إنشاء فصل دراسي (من هنا) عبر الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي.
- إدخال تفاصيل الدرس.
- إضافة واجب أو اختبار إثراء.
- الضغط على حفظ وإنهاء.
- الضغط على الدخول إلى مايكروسوفت تيمز.
- الموافقة على طلبات دخول اللقاء.
- بدء الدرس.
- رصد الحضور.
- إنهاء الدرس.

طريقة تسجيل دخول الكادر التعليمي في منصة مدرستي

فيما يلي طريقة تسجيل دخول المعلمين على المنصة:
الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي (من هنا). 
اضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي.
أدخل كافة البيانات المطلوبة.
اضغط على التالي.
سجل كلمة المرور.

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