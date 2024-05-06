"تقويم التعليم" تحدد عدد مرات خوض اختبارات التحصيلي

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أقصى عدد من المرات لخوض اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات".



مرحباً:

اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 5, 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.