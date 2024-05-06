"تقويم التعليم" تحدد عدد مرات خوض اختبارات التحصيلي

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أقصى عدد من المرات لخوض اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات".
مرحباً:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 5, 2024
اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثالث الثانوي فأعلى (فرصتان) خلال السنة الواحدة، وبحد أقصى (أربع فرص) خلال (٣) سنوات.
بالتوفيق.
اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلميةاختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.
أهداف اختبار التحصيل الدراسي1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.