عاجل.. رابط منصة مدرستي.. كادر الطلاب لحل الواجبات المدرسية لجميع المراحل

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يتمتع الطلاب بالعديد من المميزات التي تقدمها منصة مدرستي، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، ومن بينها القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين، علاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة،
حل الواجبات عبر منصة مدرستييتم حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي على النحو الآتي:
-تسجيل الدخول على منصة مدرستي الواجبات المدرسية (من هنا).
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت .
- اختيار أيقونة المقررات والمصادر في الصفحة الرئيسة.
- من القائمة المنسدلة يتم اختيار الواجبات، ويتم عرض الواجبات حسب المقرر المختار.
- من خلال أيقونة البحث، يمكن البحث عن واجب محدد.
- ستظهر جميع الواجبات، وسيكون موضح أمام كل واجب إذا كان قد تم حله أم لا.
- القيام بحل الأسئلة.
-الضغط على حفظ بعد الانتهاء من الحل.
- يظهر بجانب كل واجب بعد حله، تغير لون الأيقونة.
يمكن مشاهدة فيديو توضيحي لحل الواجبات نشره منصة مدرستي عبر القناة الرسمية لمنصة مدرستي، وهو: حل الواجبات الإلكترونية - YouTube
طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي يمكن رفع الواجبات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- انقر فوق (مسؤولياتي)، في الصفحة الرئيسة.
- انقر فوق (إدراج مهمة).
- حدد المهمة التي سيتم تقديم المهمة من أجلها.
- أضف ملف المهمة.
- أكمل جميع الأسئلة.
- اضغط على حفظ حتى يتم إرسال الواجب إلى المعلم.
- انقر فوق مرئي للسماح للمدرس بمشاهدة الواجب وتقديره.
التعرف على حالة الواجبات في مدرستييمكن التعرف إلى حالة الواجبات للطالب عبر منصة مدرستي، على النحو التالي:
-تسجيل الدّخول إلى المنصة (من هنا).
-النقر على تبويب المقررات والمصادر وَاختيار الواجبات.
-التوجّه إلى أداة التصفية في أعلى الصفحة للاختيار بين الواجبات.
-ظهور الخيارات الثلاث (واجبات بدأت- واجبات انتهت- واجبات لم تبدأ).
-يمكن النقر على خيار (واجبات بدأت) للتعرف إلى الواجبات المُتاحة للحل.
-النقر على خيار (واجبات انتهت) للتعرف إلى الواجبات التي لم تعد مُتاحة.
-النقر على (واجبات لم تبدأ) لاستعراض الواجبات التي ستكون متاحة للحل قريبًا.