عاجل.. رابط منصة مدرستي.. كادر الطلاب لحل الواجبات المدرسية لجميع المراحل

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يتمتع الطلاب بالعديد من المميزات التي تقدمها منصة مدرستي، في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، ومن بينها القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين، علاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، اضافة اعلان





حل الواجبات عبر منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي

