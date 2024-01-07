تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن موعد صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية.





صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية: اضافة اعلان



مستفيدي الدعم السكني:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول : " متى سيتم قروض أصحاب الأحكام النهائية".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية".وفي وقت سابق أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن مدى أحقية أصحاب العقود القديمة للاستفادة من الحل التمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني.وكان حساب العناية بالمستفيدين قد أعلن عن حل تمويلي لفترة محدودة حتى 31 ديسمبر 2023 لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي مع ( بنك البلاد – البنك السعودي الأول – مصرف الراجحي - البنك الاهلي ) بهامش ربح 2.59%.وتساءل أحد المواطنين حول اشتمال ذلك لأصحاب العقود القديمة، ليرد عليه عليه بالقول : " عزيزي المستفيد.. في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".