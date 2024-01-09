تدريب حضوري وعن بُعد.. هيئة البيانات "سدايا" تعلن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (سدايا) المستقبل لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل في سدايا، تدريب (حضوري) و (عن بُعد). اضافة اعلان





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