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تدريب حضوري وعن بُعد.. هيئة البيانات "سدايا" تعلن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

سدايا
سدايا
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (سدايا) المستقبل لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل في سدايا، تدريب (حضوري) و (عن بُعد).اضافة اعلان

مميزات برنامج سدايا:

– تدريب منتهي بالتوظيف للمجتازين.
– فرص ابتعاث في ارقى جامعات العالم.
– ⁠رواتب مجزية ومزايا وظيفية عاليه.
– ⁠تدريب وتأهيل للحصول على شهادات مهنية مدفوعة التكلفة.
– تدريب على رأس العمل في أبرز الجهات التقنية عالميًا.
– ⁠العمل مع نخبة من العلماء والمهندسين في الذكاء الاصطناعي.

مسارات البرنامج:

– تطوير النماذج اللغوية الضخمة.
– هندسة البيانات.
– التطوير ويتفرع إلى ثلاث مسارات ( Full Stack Development – IOS – Android).
– البنية التحتية ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية – الأمن السيبراني).

معايير القبول

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خريجي تخصصات الحاسب الآلي والتقنية (بكالوريوس كحد أدنى).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– ألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو مايعادلها في آخر درجة أكاديمية.


نبذة عن البرنامج:

– برنامج لاستقطاب الخريجين وبناء قدراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).


موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن، حيث بدأ الإثنين بتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/03هـ الموافق 2024/01/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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