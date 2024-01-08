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العامل الذي تم إزالته من "قوى" متى يسقط من التأمينات؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية استبعاد العامل الذي سقط اسمه من منصة "قوى". 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إستبعاد المشترك الغير سعودي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولا ثم آليًا يتم استبعاده من نظام التأمينات".اضافة اعلان


كيف يتم إزالة المستخدم من المنشأة عبر منصة قوى؟

من خلال منصة قوى، يمكنك إزالة المستخدمين المسجلين ضمن مجموعة المنشآت الخاصة بك من المنشآت المحددة. 
لإزالة مستخدم من منشأة، يجب اتباع الخطوات التالية:
1 - سجّل الدخول إلى حساب الأعمال الخاص بمنشأتك على منصة "قوى".
2 - اذهب إلى خدمة إدارة المستخدمين من صفحة الخدمات الالكترونية, وقم بالتحريك لأسفل إلى المستخدمين.
3 - انقر على الأيقونة في عمود "الإجراء" بجوار المستخدم الذي تريد إزالته.
اضغط على "عرض التفاصيل".
4 - حدد مربع الاختيار للمنشأة التي ترغب في إزالة المستخدم منها، ثم انقر فوق "إزالة وصول المستخدم".
5 - يمكنك تحديد منشآت متعددة. ومع ذلك، إذا تم تحديد جميع المنشآت، فسيؤدي ذلك إلى إنهاء اشتراك المستخدم نهائيًا.
6 - قم بتأكيد رغبتك في إزالة المستخدم من المنشآت المحددة وانقر على "إزالة وصول المستخدم".

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