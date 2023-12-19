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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. رواتب تبدأ من ٧ آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC"

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
وظائف الاتصالات
أ أ
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أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، عن طرح وظائف متعددة  بمسمى "ممثل تجارب العملاء".

طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC"اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة للخريجين من حملة كافة المؤهلات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس"، للعمل في منصات التواصل ومراكز الاتصال بمدينة الرياض "لا يشترط الخبرة" على النحو التالي:


* الشروط:

1- لا يشترط الخبرة.
2- العمل بنظام الشفتات.
3- إجادة اللغة الانجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
5- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
6- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
7- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.


* المزايا :

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- الرواتب تبدأ من 7000 ريال شهرياً.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج والأبناء.
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع "تطبق الشروط".
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة
- خصم "50%" على الفاتورة "3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي ثابت".
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية "الترقيات" بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط.


* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط (إضغط هنا).

* نبذة عن الشركة:

وشركة مراكز الاتصال، هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقعًا حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

 

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