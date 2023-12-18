وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للدبلوم فأعلى.. التفاصيل

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 37 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من الرياض والشرقية والخفجي، على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف المطلوبة في وزارة الطاقة



* المؤهلات المطلوبة لوظائف الطاقة





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