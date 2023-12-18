وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للدبلوم فأعلى.. التفاصيل

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أعلنت
وزارة الطاقة عن طرح 37 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف
لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من الرياض والشرقية والخفجي، على النحو التالي:
الوظائف المطلوبة في وزارة الطاقة1-
وظائف إدارية.
2- وظائف مساندة.
3- وظائف مراقبين.
4- وظائف تقنية.
5- وظائف هندسية.
* المؤهلات
المطلوبة لوظائف الطاقة-
الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* مناطق
العمل:-
الرياض
- الشرقية
- الخفجي
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حالياً من خلال الرابط (اضغط هنا).
* نبذة
عن الوزارة:وزارة
الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في
المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك
استرايتيجة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة،
والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد
الحرارية والطاقة المُكملة.
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