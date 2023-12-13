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عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

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وظائف غرفة الرياض
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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 110 وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض.
وأوضحت أن الوظائف متاحة بالتعاون مع شركة سفاري وبرواتب تصل إلى 20.000 ريال حسب التخصص، وذلك وفق المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - مدير مشروع (عدد 20) الراتب 20,000 ريال.
2 - فني جهد منخفض (عدد 15) الراتب 6000 ريال
3 - فني تكييف وتبريد (عدد 15) الراتب 6500 ريال
4 - مسؤول مشتريات (عدد 10) الراتب 6000 ريال
5 - مشرف عمال نظافة (عدد 20) الراتب 6000 ريال
6 - مسؤول مستودعات (عدد 10) الراتب 5500 ريال
7 - مساعد مدير مشروع (عدد 20) الراتب 15,000 ريال.

* الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس في مجال العمل.

* طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).


وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

في الوقت نفسه، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص لحملة كافة المؤهلات "الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة".
وأكدت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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