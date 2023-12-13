عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 110 وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بالتعاون مع شركة سفاري وبرواتب تصل إلى 20.000 ريال حسب التخصص، وذلك وفق المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان



* المسميات الوظيفية:



* الشروط المطلوبة:



* طريقة التقديم:



وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى



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