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عاجل.. خطوة إجبارية في حساب المواطن.. كيف تتغلب عليها أثناء التسجيل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه بله من قبل طالبة جامعية تستفسر عن تجاوز خطوة إجبارية أثناء التسجيل في البرنامج.

تسجيل طالبة جامعية في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :" السلام عليكم.. أنا طالبة جامعية وتنزل لي مكافأة وما عندي سكن أو أي عقد باسمي وحطيت صك الملكية حق أبوي واترفض.. وخانة المرفقات إجباري.. كيف أحل هذي المشكلة وأنا ما عندي دخل إلا المكافأة الجامعية".
وجاءها الرد من خدمة المستفيدين على استفسارها :"في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك، وفي حال عدم توفر المستندات المطلوبة يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة".

نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن:

كما رد حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن سبب نزول دفعته ناقصة في استحقاقه الشهري للدعم.
وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه " الدفعة اللي نزلت لي ناقصة.. وش السبب؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله: "أهلا بك  عزيزي المستفيد.. بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق "الدفعات المالية"..نسعد بخدمتك".

استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .

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