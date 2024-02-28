عاجل.. لديه 5 تابعين ولا ينزل له إلا 400 ريال في حساب المواطن.. ما الحل؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار شخص يسأل عن سبب نزول 400 ريال فقط في الدعم الشهري بالرغم من أن لديه خمسة تابعين.



تركيب الأسرة في حساب المواطن:



فاقد الأهلية في حساب المواطن:



التقديم بعقد مشترك لاستحقاق دعم المواطن:

