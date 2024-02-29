عند وصول التابع لـ 18 سنة .. ماذا يحدث للبيانات في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يتساءل فيه عن كيفية تحديث البيانات عندما يصل التابع المسجل لديه إلى 18 سنة.



وصول التابع 18 سنة في حساب المواطن:



تسجيل الشقيق الأصغر في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وصل لدي التابع 18 سنة يحتاج أسوي شيء لكي يزيد الدعم؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك".تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:وفي وقت سابق تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسار حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين.. كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .