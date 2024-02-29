عند وصول التابع لـ 18 سنة .. ماذا يحدث للبيانات في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يتساءل فيه عن كيفية تحديث البيانات عندما يصل التابع المسجل لديه إلى 18 سنة.
وصول التابع 18 سنة في حساب المواطن:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وصل لدي التابع 18 سنة يحتاج أسوي شيء لكي يزيد الدعم؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك".
تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:
وفي وقت سابق تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسار حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.
وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين.. كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".
وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".
تسجيل الشقيق الأصغر في حساب المواطن:كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".
وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .