عاجل.. هل يستحق التابع دعم المواطن إذا كان موظف قطاع خاص؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين يقول :" إذا كان التابع موظف قطاع خاص يستحق الدعم المالي؟".



الإفصاح عن دخل التابع:



تركيب الأسرة في حساب المواطن:



فاقد الأهلية في حساب المواطن:



التقديم بعقد مشترك لاستحقاق دعم المواطن:



ورد الحساب موضحًا بأنه :" في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.saوفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار شخص يسأل عن سبب نزول 400 ريال فقط في الدعم الشهري بالرغم من أن لديه خمسة تابعين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "أريد معرفة كم أستحق من حساب المواطن علما أن لدي ٥ تابعين مؤهلين ولا ينزل لي إلا ٤٠٠ ريال؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" حياك الله ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك باستخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa".كما أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".وأوضح أنه في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.أيضا رد حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية استحقاقه للدعم من حساب المواطن في حالة وجود عقد إيجار مشترك مع شقيقه.وكان أحد الأشخاص قد بعث بسؤال يقول فيه :"مساء الخير عندي استفسار أنا عندي عقد ايجار مشترك مع أخوي ضايفيني في عقد الإيجار حقه أقدر أقدم به بحسابي الخاص و يقبلوني".وجاء الرد :"أهلا بك، في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ".