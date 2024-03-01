عاجل.. هل الانتقال من سكن إيجار لـ"ملك" يؤثر على دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار أحد الأشخاص انتقل من سكن إيجار إلى ملك، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه من البرنامج.



تأثير الانتقال إلى سكن ملك على حساب المواطن:



تأثير الدخل على حساب المواطن:



فاقد الأهلية في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أنا كنت ساكن في إيجار وانتقلت حديثا لمنزل مرهون للبنك العقاري كيف أحدث بياناتي".وتساءل أيضا في استفساره:"هل أحط نوع السكن ملك.. وهل هذا يؤثر على الأهلية؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"لا يؤثر ذلك،و يتم اختيار نوع السكن "ملك".. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".وكان حساب خدمة المستفيدين قد وجه تنبيها للمواطنين في وقت سابق يقول فيه :" للاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق يمكنك الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب".أيضا أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".وأوضح أنه في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.