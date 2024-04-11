عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير راتب الإعانة على الدعم

أ أ

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن، مدى تأثر الدعم براتب الإعانة للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل ينقطع دعم حساب المواطن إذا كانت الزوجة تحصل على راتب إعانة بحث عن عمل؟".



حساب المواطن وراتب الإعانة



المستهدفون من حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيم الدعم.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.