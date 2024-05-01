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عاجل.. بعد تعديل موعد صرف الرواتب.. جدل حول "الأيام الخمسة" والتأمينات ترد

الراتب
رواتب - أرشيفية
أ أ
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في 25 أبريل الماضي، حصل المتقاعدون في نظامي التقاعد المدني والعسكري على راتب الشهر المنقضي، قبل أن يحصلوا اليوم الأربعاء 1 مايو على راتب الشهر الجاري، على ضوء التغييرات الأخيرة في موعد الصرف.اضافة اعلان
وهو ما دفع بعض المستفيدين حول مصير الأيام الخمسة ما بين راتبي الشهرين، وعلى أساس سيتم حسابها، أم سيتم إسقاطها في أعقاب التعديلات بصرف الراتب الشهري مقدمًا.

رد التأمينات حول مصير الأيام الخمس

ولم تعط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردًا قاطعًا حول هذه المسألة.
وأوضخت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنها تهدف من هذا الإجراء إلى "توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية، لتكون في توقيت واحد لكافة العملاء من متقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. كذلك من توحيد الإجراءات المتشابهة بين عملاء أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة".


توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية

وأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. 
كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

صرف المعاشات مقدمًا

وأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.

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