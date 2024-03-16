تحذير مهم من حساب المواطن بشأن توقف الدعم بسبب عوائد الأصول العقارية

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها، حتى لا يتأثر الدعم الخاص بالمستفيد.



حساب المواطن وعوائد الأصول العقارية



تسجيل عقد الإيجار



جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر بشأن حقيقة تأثر الدعم بسبب عوائد الأصول العقارية والإيجارات للعقارات.وأجاب حساب المواطن، بقوله : "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "غير ذلك"وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية "،وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام الحاسبة التقديرية.كذلك تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :" أسجل العقد أو انتظر حتى شهر 6؟".

وأجاب الحساب بأنه :" في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".

وفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.



إيقاف الخدمات في حساب المواطن:



تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:



تأثير السجل التجاري على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي إيقاف خدمات وفي الأشهر الماضية كنت أقدر أسحب المبلغ أو تحويله تم تجميد الحساب من البنك ولا أستطيع السحب أو التحويل أو تنشيط الحساب.. هل في حل؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".