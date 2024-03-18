عاجل.. إجابات مهمة من حساب المواطن بشأن تأثير "القيمة الإيجارية" على الدخل الشهري

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين بشكل تفصيلي مع عدة استفسارات من قبل مواطن يستوضح عن مدى تأثير قيمة العقد الإيجارية على الدعم الشهري له ولوالدته في حساب المواطن.



تأثير القيمة الإيجارية على دعم المواطن:



تأثير الإيجار لدى الأب على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم إنشاء عقد إيجار لأمي في عمارتي وحطيت مبلغ الإيجار فالسنه ١٠٠ ريال مقسمة على ١٢ شهرا بمبلغ ٨ ريالات كل شهر .. هل القيمة الإيجارية تمنعني وتمنع الوالدة من التأهيل في حساب المواطن ؟ حيث إنها تسكن في شقه منفصلة في منزلي".وجاء الرد من البرنامج عليه بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".كما استرسل المستفيد في استفساره قائلا :"في حال تطابق البيانات المفصح عنها يتم التأهيل، حتى لو كان قيمة الإيجار ١٠٠ ريال؟".وأجاب عليه حساب خدمة المستفيدين أيضا قائلا :"في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "غير ذلك"وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية "،وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير استئجاره عند والده على دخله الشهري في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" عندي عقد إيجار من والدي.. هل توجد مشكلة في ذلك.. أو يوقف عندي رغم أني متزوج ومستأجر عند والدي؟".وجاء الرد :" حياك الله.. لا يؤثر ذلك ، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوج" لا يلزمك توفر عقد إيجار.. نسعد بخدمتك ".