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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن في حال تسجيل عقد إيجار

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :" أسجل العقد أو انتظر حتى شهر 6؟".اضافة اعلان

رد حساب المواطن:

وأجاب الحساب بأنه :" في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".
وفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.

إيقاف الخدمات في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي إيقاف خدمات وفي الأشهر الماضية كنت أقدر أسحب المبلغ أو تحويله تم تجميد الحساب من البنك ولا أستطيع السحب أو التحويل أو تنشيط الحساب.. هل في حل؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك..  نسعد بخدمتك".

تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".
وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

تأثير السجل التجاري على دعم المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال يسأل فيه صاحبه عن تأثير السجل التجاري للزوجة على استحقاق باقي العائلة في البرنامج.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" زوجتي فتحت سجل تجاري هل السجل يمنع العائلة كاملة من الحصول على الدعم أم الزوجة فقط؟".
وجاء الرد :" في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".

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