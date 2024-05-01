عاجل.. يظهر له أداء الفريضة ولم يسبق له الحج.. ماذا يفعل؟

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالته حيث يظهر له أنه مسجل بالحج ولم يتم له أداء الفريضة في وقت سابق.
مسجل ولم يسبق له الحج:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب وزارة الحج والعمرة على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. ما الإجراء اللي مسجل عنده إنه حج وهو ما حج ولا مرة.. والآن مقدم على حملة عن طريق الجمعية وممكن ما ينقبل عشان هالمشكلة".
وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.. نرجو تزويدنا بالبيانات الشخصية وتفاصيل أكثر عن المشكلة عبر الرسائل الخاصة".
كما يمكن الاتصال على أحد أرقام مركز خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة من داخل المملكة على الرقم 1966 ومن خارج المملكة على الرقم 920002814 كما يمكنك مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني:[email protected] لمساعدتك بشكل أفضل".
انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:كما كشفت وزارة الحج عن الفترة المحددة لتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" هل تم الانتهاء من التسجيل في الحج للمواطنين".
وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1445/12/7 هـ حسب المقاعد المتاحة".
الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:أيضا كشفت وزارة الحج أيضا من خلال ردها على سؤال يستفسر عن وجود ابن مَحْرم لامرأة مسجلة في حج هذا العام.
وكانت الوزارة قد تلقت استفسار في حسابها على منصة إكس تقول فيه صاحبته :" ابني هو محرمي وعمره ١٤ عاما ونصف.. هل أقدر أحجز له تصريحا".
وجاء الرد من الوزارة على استفسارها بالقول :"حياكم الله.. الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445هـ.. دمتم بخير".