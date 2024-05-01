عاجل.. يظهر له أداء الفريضة ولم يسبق له الحج.. ماذا يفعل؟

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالته حيث يظهر له أنه مسجل بالحج ولم يتم له أداء الفريضة في وقت سابق.



مسجل ولم يسبق له الحج:



انتهاء تسجيل الحج 1445هـ:



الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:

