فتح حساب تجاري في البنك هل يؤثر على صرف دعم حساب المواطن؟... البرنامج يرد

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كشف حساب المواطن ما إذا كان فتح حساب بنكي تجاري يؤثر على استحقاق الدعم من عدمه.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس:": "في حال وجود دخل لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

وأضاف: "ويمكنك معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية: (من هنا).





الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

