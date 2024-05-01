عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالرياض (فرع الرياض فقط) بدء التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة) براتب يصل (7,000 ريال) بعد التخرج، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
البرامج:
- دبلوم الهندسة المدنية.
- دبلوم الصحة والسلامة المهنية.
- دبلوم إدارة سلاسل الإمداد.
المزايا:
- مكافأة خلال التدريب 2,000 ريال وبعد التخرج 7,000 ريال.
- دبلومات مُعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- توظيف مباشر من قبل الشركات الراعية.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الإجتماعية.
شروط القبول:
1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة المسار العلمي بمعدل تراكمي قدره %70 كحد أدنى.
3- اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الذي سيعقد في مقر الأكاديمية.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
5- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي) وتكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة.
6- يجب ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
7- يجب ان لا يكون المتقدم مسجلا في التأمينات الاجتماعية عند بداية الدراسة.
8- يجب ب أن يكون عمر المتقدم بين 17-24 سنة.
9- اجتياز الفحص الطبي للتوظيف.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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